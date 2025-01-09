Из любви к свободе: экс-министру Германии бросили в лицо предмет, напоминающий торт

Женщина из левой партии Linke бросила в лицо экс-министру Германии и лидеру Свободной демократической партии Кристиану Линднеру предмет, напоминающий торт, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Bild, инцидент произошел во время предвыборного мероприятия с участием политика в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбур). Как заявили представитель партии и очевидец, псевдоторт, на дне которого был написано "Из любви к свободе", состоял из крема для бритья. Сам Линднер намазал нападавшей часть пены на волосы. После этого политик попробовал пену и продолжил свою речь.

"К сожалению, это был не крем, а просто мыло", – сказал он, указав, что с гордостью будет носить эти следы борьбы.

Между тем полиция уже расследует произошедшее. Нападавшей, предположительно, является студентка, состоящая в левой студенческой группе в Университете Грайфсвальда.

Germania, una donna membro del partito di sinistra LINKE, ha tirato una torta in faccia a Christian Lindner, ex ministro delle Finanze e leader del partito liberale tedesco FDP, la cui uscita dalla coalizione di maggioranza ha causato la caduta del governo Scholz. La torta non… pic.twitter.com/KaXTEDsQAR — Ultimora.net (@ultimoranet) January 9, 2025

Ранее сообщалось, что новым президентом Ливана избран командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун.