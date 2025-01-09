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Мир

Из любви к свободе: экс-министру Германии бросили в лицо предмет, напоминающий торт

инцидент в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 21:02 Фото: скриншот видео
Женщина из левой партии Linke бросила в лицо экс-министру Германии и лидеру Свободной демократической партии Кристиану Линднеру предмет, напоминающий торт, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Bild, инцидент произошел во время предвыборного мероприятия с участием политика в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбур). Как заявили представитель партии и очевидец, псевдоторт, на дне которого был написано "Из любви к свободе", состоял из крема для бритья. Сам Линднер намазал нападавшей часть пены на волосы. После этого политик попробовал пену и продолжил свою речь.

"К сожалению, это был не крем, а просто мыло", – сказал он, указав, что с гордостью будет носить эти следы борьбы.

Между тем полиция уже расследует произошедшее. Нападавшей, предположительно, является студентка, состоящая в левой студенческой группе в Университете Грайфсвальда.

Ранее сообщалось, что новым президентом Ливана избран командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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