Под Актау охотник обнаружил предмет, похожий на неразорвавшийся боеприпас – видео

О находке изданию Lada.kz сообщил охотник и рыбак.

Инцидент произошел утром 14 декабря в районе мыса Сыгынды, который среди местных жителей также известен как 43-й километр. По словам мужчины, из-за отступления воды примерно на 200 метров от берега подозрительный металлический объект оказался на поверхности и привлек внимание своей характерной формой.