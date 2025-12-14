Под Актау охотник обнаружил предмет, похожий на неразорвавшийся боеприпас – видео
Фото: Zakon.kz
Вблизи Актау местный житель обнаружил предмет, внешне напоминающий неразорвавшийся боеприпас, сообщает Zakon.kz.
О находке изданию Lada.kz сообщил охотник и рыбак.
Инцидент произошел утром 14 декабря в районе мыса Сыгынды, который среди местных жителей также известен как 43-й километр. По словам мужчины, из-за отступления воды примерно на 200 метров от берега подозрительный металлический объект оказался на поверхности и привлек внимание своей характерной формой.
Обнаружив находку, охотник попытался определить ее происхождение с помощью искусственного интеллекта. Согласно полученной информации, предмет может представлять собой сильно проржавевший неразорвавшийся боеприпас, предположительно старую авиационную бомбу.
Ранее сообщали о другом инциденте. Эстонец нашел в лесу авиационную бомбу весом 250 килограммов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript