Общество

Под Актау охотник обнаружил предмет, похожий на неразорвавшийся боеприпас – видео

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 00:39 Фото: Zakon.kz
Вблизи Актау местный житель обнаружил предмет, внешне напоминающий неразорвавшийся боеприпас, сообщает Zakon.kz.

О находке изданию Lada.kz сообщил охотник и рыбак.

Инцидент произошел утром 14 декабря в районе мыса Сыгынды, который среди местных жителей также известен как 43-й километр. По словам мужчины, из-за отступления воды примерно на 200 метров от берега подозрительный металлический объект оказался на поверхности и привлек внимание своей характерной формой.


Обнаружив находку, охотник попытался определить ее происхождение с помощью искусственного интеллекта. Согласно полученной информации, предмет может представлять собой сильно проржавевший неразорвавшийся боеприпас, предположительно старую авиационную бомбу.

Ранее сообщали о другом инциденте. Эстонец нашел в лесу авиационную бомбу весом 250 килограммов.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Последние
Популярные
