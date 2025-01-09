Президентом Ливана стал главнокомандующий армией

Новым президентом Ливана избран командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун. Он победил во втором туре голосования по выборам президента республики, которое проходило в парламенте Ливана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Информационное агентство ТАСС, об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов второго тура голосования в парламенте Ливана.

"За кандидатуру генерала Ауна проголосовали 99 из 128 депутатов", – сообщил спикер Набих Берри.

Таком образом, Джозеф Аун набрал больше необходимых 86 голосов. Стало известно, что один из депутатов, испортив бюллетень, вписал туда имя американского политика Берни Сандерса.

В первом туре голосований Аун набрал 71 голос.

Как сообщают СМИ, президентский вакуум продолжался в Ливане с октября 2022 года, после окончания президентского срока Мишеля Ауна.

Процесс выборов президента в Ливане регулируется Конституцией и особенностями политической системы страны, которая основана на конфессиональном распределении власти. Президент Ливана избирается парламентом, состоящим из 128 депутатов, сроком на шесть лет и не может быть переизбран на второй последовательный срок. Конституция Ливана требует, чтобы главой страны был христианин-маронит. Для избрания президента в первом туре необходимо набрать две трети голосов депутатов, а в последующих турах – абсолютное большинство.

Джозеф Аун родился в 1964 году в районе Седдик на севере Ливана. Аун получил военное образование в Ливанской военной академии и позже прошел различные курсы и тренировки за пределами страны, в том числе в США и Франции. С марта 2017 года занимает должность командующего Ливанской армией.

В течение своей карьеры он занимал несколько ключевых постов в ливанских вооруженных силах, включая командование бригадами и участие в стратегии борьбы с терроризмом на территории страны. На посту командующего Аун внес большой вклад в модернизацию и улучшение боеспособности вооруженных сил.

Под его руководством ливанская армия активно участвовала в борьбе против экстремистских группировок, стабилизировала ситуацию на границах и работала над поддержанием внутреннего порядка.

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