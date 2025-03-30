Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1,7 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

По данным китайского агентства "Синьхуа", около 3,4 тысячи человек получили ранения, еще 300 – пропали без вести.

При этом в метеорологическом департаменте Таиланда заявили, что с пятницы зафиксировали 168 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Магнитуда подземных толчков варьировалась в диапазоне от 1,0 до 7,0, в большинстве случаев – менее 5,0.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки также ощутили на территории Таиланда и Китая.

К 30 марта число жертв стихийного бедствия в таиландской столице Бангкок увеличилось до 17 человек. Пострадали 32 человека, о судьбе еще 83 ничего не известно.

По информации ученых, разрушительное землетрясение в Мьянме, унесшее множество жизней, стало результатом движения тектонических плит в зоне разлома Сагайн.

В соцсетях по всему миру набирает популярность видео из приграничного к Мьянме китайского города Жуйли, где медсестры местного роддома во время землетрясения отчаянно пытались удержать кувезы с новорожденными.