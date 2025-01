Самолет с пассажирами рухнул на пляж в Бразилии

По данным издания G1, погиб только пилот.

Уточняется, что четверо пассажиров, включая двоих детей, были спасены. Кроме того, еще три человека получили ранения на земле.

Однако ряд СМИ пишут, что погибли два человека.

Cessna 525 #Citation , PR-GFS,crashed in #Ubatuba airport, São Paulo, landing on runway 09, which is around 3000 ft long. The pilot and 2 passengers were killed, 4 passengers were rescued alive. 3 persons on the ground were injured. pic.twitter.com/m6p2NWB97W

Информации о причинах аварии пока нет.



По данным оператора аэровокзала, самолет Citation 525 вылетел из муниципального аэропорта Минейрос в Гоясе и попытался приземлиться в муниципалитете на побережье Сан-Паулу.

A plane has crashed on Ubatuba beach in São Paulo, Brazil. According to the São Paulo Fire Department there were 5 people on the aircraft. Two adults and two children were rescued alive. pic.twitter.com/IUMbiyJ8qr