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Мир

В Турции потерпел крушение учебный самолет

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 04:44 Фото: hurriyet
8 января учебный самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком аэропорту Бурса-Йенишехир, сообщает Zakon.kz.

Как передает Hurriyet, в результате происшествия носовая часть самолета провалилась в землю, пилот получил легкие ранения.

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 04:44

Фото: hurriyet

Самолет принадлежал частной летной школе, а за штурвалом находился студент, имеющий лицензию частного пилота. Он осуществлял тренировочное задание. По заявлению школы, его здоровью сейчас ничего не угрожает.

На днях тела двух человек обнаружили в отсеке шасси самолета в американском аэропорту.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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