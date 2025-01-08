В Турции потерпел крушение учебный самолет
Фото: hurriyet
8 января учебный самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком аэропорту Бурса-Йенишехир, сообщает Zakon.kz.
Как передает Hurriyet, в результате происшествия носовая часть самолета провалилась в землю, пилот получил легкие ранения.
Фото: hurriyet
Самолет принадлежал частной летной школе, а за штурвалом находился студент, имеющий лицензию частного пилота. Он осуществлял тренировочное задание. По заявлению школы, его здоровью сейчас ничего не угрожает.
На днях тела двух человек обнаружили в отсеке шасси самолета в американском аэропорту.
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