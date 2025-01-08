В Турции потерпел крушение учебный самолет

8 января учебный самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком аэропорту Бурса-Йенишехир, сообщает Zakon.kz.

Как передает Hurriyet, в результате происшествия носовая часть самолета провалилась в землю, пилот получил легкие ранения.

Фото: hurriyet

Самолет принадлежал частной летной школе, а за штурвалом находился студент, имеющий лицензию частного пилота. Он осуществлял тренировочное задание. По заявлению школы, его здоровью сейчас ничего не угрожает.

На днях тела двух человек обнаружили в отсеке шасси самолета в американском аэропорту.