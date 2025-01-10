Студентка с молотком избила одногруппников в Японии

10 января cтудентка университета Хосэй в пригороде Токио напала с молотком на своих одногруппников, сообщает Zakon.kz.

По данным Kyodo, восемь студентов получили ранения. Нападавшей оказалась гражданка Южной Кореи.

Арестованная полицией 22-летняя студентка на допросе призналась, что была "разочарована" игнорированием ее другими студентами. Увиденный затем в здании кампуса молоток придал ей смелости для совершения нападения.

All 8 people injured are conscious after hammer attack at Hosei University (法政大学) in Tokyo, Japan. Suspect in custody.



pic.twitter.com/6n6m2USimO — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 10, 2025

В начале января следователи Южной Кореи прибыли арестовать бывшего президента своей страны и потерпели фиаско.