Студентка с молотком избила одногруппников в Японии

По данным Kyodo, восемь студентов получили ранения. Нападавшей оказалась гражданка Южной Кореи.

8 injured in apparent hammer attack at univ. campus in Tokyo suburbs https://t.co/5SetpI9X9O #japan #tokyo #hoseiuniversity #法政大学

Арестованная полицией 22-летняя студентка на допросе призналась, что была "разочарована" игнорированием ее другими студентами. Увиденный затем в здании кампуса молоток придал ей смелости для совершения нападения.

All 8 people injured are conscious after hammer attack at Hosei University (法政大学) in Tokyo, Japan. Suspect in custody.



