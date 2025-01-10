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Мир

Студентка с молотком избила одногруппников в Японии

Нападение в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 03:03 Фото: Х/SADigestOnline
10 января cтудентка университета Хосэй в пригороде Токио напала с молотком на своих одногруппников, сообщает Zakon.kz.

По данным Kyodo, восемь студентов получили ранения. Нападавшей оказалась гражданка Южной Кореи.

Арестованная полицией 22-летняя студентка на допросе призналась, что была "разочарована" игнорированием ее другими студентами. Увиденный затем в здании кампуса молоток придал ей смелости для совершения нападения.

В начале января следователи Южной Кореи прибыли арестовать бывшего президента своей страны и потерпели фиаско.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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