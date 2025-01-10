Студентка с молотком избила одногруппников в Японии
Фото: Х/SADigestOnline
10 января cтудентка университета Хосэй в пригороде Токио напала с молотком на своих одногруппников, сообщает Zakon.kz.
По данным Kyodo, восемь студентов получили ранения. Нападавшей оказалась гражданка Южной Кореи.
8 injured in apparent hammer attack at univ. campus in Tokyo suburbshttps://t.co/5SetpI9X9O#japan #tokyo #hoseiuniversity #法政大学— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) January 10, 2025
Арестованная полицией 22-летняя студентка на допросе призналась, что была "разочарована" игнорированием ее другими студентами. Увиденный затем в здании кампуса молоток придал ей смелости для совершения нападения.
All 8 people injured are conscious after hammer attack at Hosei University (法政大学) in Tokyo, Japan. Suspect in custody.— AZ Intel (@AZ_Intel_) January 10, 2025
pic.twitter.com/6n6m2USimO
В начале января следователи Южной Кореи прибыли арестовать бывшего президента своей страны и потерпели фиаско.
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