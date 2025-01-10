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Мир

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп анонсировал встречу с Путиным, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 09:28 Фото: kremlin.ru
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в 2024 году, высказался о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

О подготовке встречи с президентом России республиканец заявил 9 января 2025 года на телеканале Fox News, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Он (Владимир Путин. – Прим. ред.) хочет встретиться, и мы занимаемся организацией... Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично", – сказал Дональд Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами.

В ноябре 2024 года СМИ писали, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили мирное урегулирование конфликта в Украине. Но позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о разговоре двух президентов. Он заявил, что конкретных планов по контактам Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет.

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Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялся в июле 2020 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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