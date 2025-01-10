Трамп анонсировал встречу с Путиным

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в 2024 году, высказался о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

О подготовке встречи с президентом России республиканец заявил 9 января 2025 года на телеканале Fox News, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Он (Владимир Путин. – Прим. ред.) хочет встретиться, и мы занимаемся организацией... Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично", – сказал Дональд Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами.

В ноябре 2024 года СМИ писали, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили мирное урегулирование конфликта в Украине. Но позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о разговоре двух президентов. Он заявил, что конкретных планов по контактам Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет.

Материал по теме Ирония судьбы: Харрис объявила победу Трампа

Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялся в июле 2020 года.