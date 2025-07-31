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Мир

14-летняя поклонница битцевского маньяка призналась в убийстве семилетней девочки

подросток убила ребенка в России, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 21:32 Фото: Следственный комитет РФ
Следственный комитет России заявил о том, что 14-летняя жительница Бердянска предстанет перед судом за убийство семилетней девочки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, расследование уголовного дела в отношении называвшей себя фанаткой битцевского маньяка девушки завершено.

Подросток призналась в том, что 16 мая встретила малолетнюю знакомую и решила разделаться с ней. Злоумышленница предложила прогуляться в лесу возле завода и там напала на ребенка. Она до смерти забила школьницу молотком по голове.

"В ходе прогулки фигурантка нанесла малолетней несколько ударов молотком в область головы. Смерть ребенка наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы", – говорится в сообщении.

Согласно экспертизе, девушка сознательно пошла на преступление, хорошо понимая, что делает. Ее признали вменяемой.

Александр Пичушкин – российский серийный убийца, известный как "Битцевский маньяк" и "Убийца с шахматной доской". Совершил не менее 49 убийств в московском Битцевском парке и его окрестностях; большинство жертв убивал ударами молотка по голове.

Ранее сообщалось, что стоматолог в США расправился с женой с помощью протеиновых коктейлей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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