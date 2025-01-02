Мошенники украли у пенсионерки дом, представившись Киану Ривзом

Пенсионерка из Сан-Диего стала жертвой телефонных мошенников, которые представились Киану Ривзом, сообщает Zakon.kz.

Женщина осталась без дома и накоплений, пишет портал Yahoo.

"Преступники действовали по определенному сценарию: сначала позвонили, нелепо изображая голос актера. Таким образом они хотели ввести американку в заблуждение и напугать. Когда у мошенников получилось, они отправили трогательное сообщение от имени Киану Ривза. Якобы артист писал, что ему жаль и стыдно, что пенсионерку пытались обмануть, прикрывшись им", – говорится в публикации.

Спустя несколько дней между женщиной и псевдоактером началась романтическая переписка. В итоге преступники получили доступ к ее карте и персональным данным. После вывода больше 60 тыс. долларов они заставили американку переписать дом на подставное лицо. Теперь она вынуждена жить в машине.

Ранее сообщалось, что мошенники используют фейковое интервью с Перизат Кайрат для обмана казахстанцев.