Чайный гриб против пластика: в Китае разработали биоразлагаемый материал

Такой полимер можно применять для изготовления пакетов для продуктов, крышек для стаканов с напитками или коробок для сэндвичей. Материал также можно использовать для создания синтетической кожи.

Как отмечено в публикации South China Morning Post, материал предлагают применять как биоразлагаемую упаковку, которая распадается в почве за три-пять месяцев.

Hong Kong scientists turn kombucha ingredient into plastic substitute



Team’s waterproof, oilproof polymer can be used as a biodegradable packaging material for food and drinks. pic.twitter.com/mcT1c1AnQg