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Мир

Чайный гриб против пластика: в Китае разработали биоразлагаемый материал

В Китае из чайного гриба создали заменитель пластика, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 14:56 Фото: pexels
Ученые из Китайского университета Гонконга (CUHK) на постоянной основе удивляют мир. На этот раз они разработали биоразлагаемый заменитель пластика из комбучи – напитка из чайного гриба, сообщает Zakon.kz.

Такой полимер можно применять для изготовления пакетов для продуктов, крышек для стаканов с напитками или коробок для сэндвичей. Материал также можно использовать для создания синтетической кожи.

Как отмечено в публикации South China Morning Post, материал предлагают применять как биоразлагаемую упаковку, которая распадается в почве за три-пять месяцев.

"Мы можем сделать этот новый материал водонепроницаемым и маслостойким. Ингредиенты, которые мы используем, не очень дорогие, поскольку мы в основном используем чайные листья и сахар".Помощник декана CUHK Нгай То

Комбуча производится путем ферментации бактериями и дрожжами чая и сахара, благодаря чему складывается симбиотическая культура.

Образцы материала уже отправили в Швейцарию, где изучат его перспективы для применения.

Ранее сообщалось, что в Поднебесной становится популярным новый тренд – родители нанимают курьеров, чтобы те возили их детей в школу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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