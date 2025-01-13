Чайный гриб против пластика: в Китае разработали биоразлагаемый материал

Ученые из Китайского университета Гонконга (CUHK) на постоянной основе удивляют мир. На этот раз они разработали биоразлагаемый заменитель пластика из комбучи – напитка из чайного гриба, сообщает Zakon.kz.

Такой полимер можно применять для изготовления пакетов для продуктов, крышек для стаканов с напитками или коробок для сэндвичей. Материал также можно использовать для создания синтетической кожи.

Как отмечено в публикации South China Morning Post, материал предлагают применять как биоразлагаемую упаковку, которая распадается в почве за три-пять месяцев.

"Мы можем сделать этот новый материал водонепроницаемым и маслостойким. Ингредиенты, которые мы используем, не очень дорогие, поскольку мы в основном используем чайные листья и сахар". Помощник декана CUHK Нгай То

Комбуча производится путем ферментации бактериями и дрожжами чая и сахара, благодаря чему складывается симбиотическая культура.

Hong Kong scientists turn kombucha ingredient into plastic substitute



Team’s waterproof, oilproof polymer can be used as a biodegradable packaging material for food and drinks. pic.twitter.com/mcT1c1AnQg — AI Day Trading (@ai_daytrading) January 11, 2025

Образцы материала уже отправили в Швейцарию, где изучат его перспективы для применения.

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