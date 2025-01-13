Чайный гриб против пластика: в Китае разработали биоразлагаемый материал
Такой полимер можно применять для изготовления пакетов для продуктов, крышек для стаканов с напитками или коробок для сэндвичей. Материал также можно использовать для создания синтетической кожи.
Как отмечено в публикации South China Morning Post, материал предлагают применять как биоразлагаемую упаковку, которая распадается в почве за три-пять месяцев.
"Мы можем сделать этот новый материал водонепроницаемым и маслостойким. Ингредиенты, которые мы используем, не очень дорогие, поскольку мы в основном используем чайные листья и сахар".Помощник декана CUHK Нгай То
Комбуча производится путем ферментации бактериями и дрожжами чая и сахара, благодаря чему складывается симбиотическая культура.
Hong Kong scientists turn kombucha ingredient into plastic substitute— AI Day Trading (@ai_daytrading) January 11, 2025
Team’s waterproof, oilproof polymer can be used as a biodegradable packaging material for food and drinks. pic.twitter.com/mcT1c1AnQg
Образцы материала уже отправили в Швейцарию, где изучат его перспективы для применения.
Ранее сообщалось, что в Поднебесной становится популярным новый тренд – родители нанимают курьеров, чтобы те возили их детей в школу.