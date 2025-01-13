В Китае родители отправляют детей в школу с курьерами

В Поднебесной становится популярным новый тренд – родители нанимают курьеров, чтобы те возили их детей в школу, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря женщина из района Гуанси рассказала, что ей очень не хотелось вставать с кровати в холод, поэтому она вызвала курьера и попросила его отвезти в школу своего ребенка, пишет South China Morning Post. Тогда ей в ответ посыпались ответы с одобрением таких действий. Оказалось, что эта практика популярна по всему Китаю.

Другая женщина из провинции Хэнань поделилась, что она тоже так делает. Чжэн работает по ночам, поэтому утром у нее просто не хватает сил, чтобы отвезти в школу своего ребенка. Она считает, что сотрудники крупных логистических компаний проходят серьезный отбор и профессиональную подготовку, поэтому и переживать за безопасность чада нечего.

"Помимо того, каждый раз курьер высылает ей видео, как ребенок заходит в школу", – говорится в публикации.

Фото: scmp

Однако интернет-пользователи взбунтовались и решили переубедить нерадивых матерей. Главный аргумент – это небезопасно. Курьеры должны доставить свои заказы в срок, поэтому часто нарушают правила:

превышают скорость;

проезжают на красный свет;

имеют только один шлем.

В спор внезапно вмешались логистические компании, которые знатно удивились, услышав о своей новой "услуге". Оказалось, что у курьеров, развозящих заказы, попросту нет лицензий на перевозку пассажиров. Поэтому популярной эта практика не станет – она незаконна. А если нарушителей поймают, их работодателям грозит штраф в 100 тыс. юаней. Это свыше 5 млн тенге.

Параллельно в Китае происходят социально-культурные активности. Например, стартовал фестиваль льда и снега в Харбине, а также в стране готовятся к празднованию Нового года.