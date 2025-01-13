#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.81
542.72
5.16
Мир

В Китае родители отправляют детей в школу с курьерами

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 07:40 Фото: pixabay
В Поднебесной становится популярным новый тренд – родители нанимают курьеров, чтобы те возили их детей в школу, сообщает Zakon.kz.

В начале декабря женщина из района Гуанси рассказала, что ей очень не хотелось вставать с кровати в холод, поэтому она вызвала курьера и попросила его отвезти в школу своего ребенка, пишет South China Morning Post. Тогда ей в ответ посыпались ответы с одобрением таких действий. Оказалось, что эта практика популярна по всему Китаю.

Другая женщина из провинции Хэнань поделилась, что она тоже так делает. Чжэн работает по ночам, поэтому утром у нее просто не хватает сил, чтобы отвезти в школу своего ребенка. Она считает, что сотрудники крупных логистических компаний проходят серьезный отбор и профессиональную подготовку, поэтому и переживать за безопасность чада нечего.

"Помимо того, каждый раз курьер высылает ей видео, как ребенок заходит в школу", – говорится в публикации.
Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 07:40

Фото: scmp

Однако интернет-пользователи взбунтовались и решили переубедить нерадивых матерей. Главный аргумент – это небезопасно. Курьеры должны доставить свои заказы в срок, поэтому часто нарушают правила:

  • превышают скорость;
  • проезжают на красный свет;
  • имеют только один шлем.

В спор внезапно вмешались логистические компании, которые знатно удивились, услышав о своей новой "услуге". Оказалось, что у курьеров, развозящих заказы, попросту нет лицензий на перевозку пассажиров. Поэтому популярной эта практика не станет – она незаконна. А если нарушителей поймают, их работодателям грозит штраф в 100 тыс. юаней. Это свыше 5 млн тенге.

Параллельно в Китае происходят социально-культурные активности. Например, стартовал фестиваль льда и снега в Харбине, а также в стране готовятся к празднованию Нового года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Протезы ног подарил инвалидам известный блогер
Мир
08:10, Сегодня
Протезы ног подарил инвалидам известный блогер
Меган Маркл обвинили в хайпе на трагедии в США
Мир
06:46, Сегодня
Меган Маркл обвинили в хайпе на трагедии в США
Массовая забастовка проходит в Бельгии
Мир
06:36, Сегодня
Массовая забастовка проходит в Бельгии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: