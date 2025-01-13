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Мир

Могилу Чарльза Дарвина осквернили в Лондоне

экоактивисты осквернили очередной памятник, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:46 Фото: X(Twitter)/@HollieBolitho
В Вестминстерском аббатстве в Лондоне члены экологического движения Just Stop Oil осквернили могилу Чарльза Дарвина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание devdiscourse, вандалы написали на надгробии "1,5 is Dead" (1,5 – мертва), имея в виду цель по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса относительно доиндустриального уровня.

Отмечается, что таким образом участники акции заявили, что великий ученый, по их мнению, "перевернулся бы в гробу" из-за массового вымирания на Земле, которое происходит вследствие действий человека.

Ранее экоактивистов в Бельгии призвали не есть рождественские елки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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