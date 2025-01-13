Могилу Чарльза Дарвина осквернили в Лондоне

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне члены экологического движения Just Stop Oil осквернили могилу Чарльза Дарвина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание devdiscourse, вандалы написали на надгробии "1,5 is Dead" (1,5 – мертва), имея в виду цель по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса относительно доиндустриального уровня.

Отмечается, что таким образом участники акции заявили, что великий ученый, по их мнению, "перевернулся бы в гробу" из-за массового вымирания на Земле, которое происходит вследствие действий человека.

Ранее экоактивистов в Бельгии призвали не есть рождественские елки.