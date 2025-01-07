Не есть рождественские елки призвали эко-активистов в Бельгии

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек обратилось к гражданам с предупреждением не есть рождественские елки. Как выяснилось, эко-активисты по переработке хвойных активно рекомендуют употреблять дерево в пищу, сообщает Zakon.kz.

"Бельгийское продовольственное агентство во вторник выпустило предупреждение для общественного здравоохранения в преддверии окончания праздничного сезона: не ешьте рождественские елки", – говорится в сообщении.

Как пишет Hhe Guardian, на сайте города Гент появились советы защитников окружающей среды, которые рекомендуют съедать елку, опираясь на "опыт скандинавских стран". Среди прочих способов предлагалось изготовление ароматизированного масла из иголок.

Агентство напомнило, что рождественские елки не предназначены для употребления в пищу, безопасность которого как для людей, таки для животных гарантировать невозможно. Кроме того, указывается на вероятное наличие пестицидов на большинстве деревьев, выращиваемых в этот сезон.

Как уточняется, после заголовок публикации на сайте поменяли с "Съешьте свою рождественскую елку" на "Скандинавы едят свои рождественские елки".

Ранее сообщалось, что елку из мандаринов установили в Абхазии.