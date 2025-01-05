Взрыв на юго-западе Пакистана убил одного человека и ранил 35
По информации AP, на кадрах с места происшествия видно, как по городу движутся транспортные средства, после чего раздался взрыв и одну машину охватило пламя.
Восемь раненых находятся в критическом состоянии, а остальные в стабильном. Большинство пострадавших – солдаты. Устройство находилось в машине, припаркованной на обочине дороги, и было взорвано дистанционно.
Главный министр провинции Белуджистан Сарфраз Бугти осудил нападение.
Белуджистан – крупнейшая провинция Пакистана, но наименее населенная. Она является центром этнического меньшинства белуджей в стране, члены которого утверждают, что сталкиваются с дискриминацией со стороны правительства.
Сепаратистская группировка под названием " Армия освобождения Белуджей" взяла на себя ответственность за инцидент.
Ранее сообщалось, что несколько человек погибли во время атаки на бар в Мексике.