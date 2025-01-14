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Мир

В Австралии обнаружили новый подвид самого опасного паука в мире

В Австралии обнаружили новый подвид самого опасного паука в мире, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 17:12 Фото: pexels
С не самым приятным заявлением для арахнофобов выступил Сиднейский национальный музей и университета Ньюкасла. Как оказалось, на восточном побережье Австралии открыт новый подвид смертельно ядовитых пауков, сообщает Zakon.kz.

Этот открытый подвид родственен одному из самых опасных обитателей континента – сиднейскому воронковому пауку.

Сиднейский воронковый паук считается самым ядовитым пауком в мире. Питаются представители вида, как правило, насекомыми, но могут съесть и лягушку, и даже ящерицу. С 1927 по 1981 год от укусов этих пауков умерли 13 человек, но в 1981 года был получен антидот, который изготавливают из их яда, и с тех пор не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

Представители нового подвида, отличающиеся более крупными размерами и более сильным ядом, живут на территории города Ньюкасл и в окрестностях, тогда как их более мелкие родственники распространены в Сиднее и прилегающих к мегаполису районах.

Исследования, которые привели к открытию нового подвида, названого Atrax christenseni, начались после того, как в лабораторию сиднейского парка рептилий был передан необычно крупный и очень агрессивный паук.

"Первое, что бросилось в глаза, – это размер, пауки этого подвида невероятно велики по сравнению с другими представителями семейства, кроме того, у них есть и ряд других морфологических признаков, выделяющих их в отдельный подвид".Сотрудник лаборатории Кейн Кристенсен

Также, как отмечено в публикации издания Scimex, один из самых крупных представителей нового подвида сиднейского воронкового паука был передан сиднейскому парку рептилий в начале 2025 года.

Арахнид, длина тела которого составляет рекордные 9,2 см, был назван в честь австралийского актера Криса Хемсворта.

Ранее сообщалось, что 23-летний австралийский студент исчез в горах на следующий день после Рождества и выжил, питаясь батончиками мюсли, оставленными другими туристами, и ягодами, которые он сам собрал.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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