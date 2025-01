В Австралии обнаружили новый подвид самого опасного паука в мире

Этот открытый подвид родственен одному из самых опасных обитателей континента – сиднейскому воронковому пауку.

Представители нового подвида, отличающиеся более крупными размерами и более сильным ядом, живут на территории города Ньюкасл и в окрестностях, тогда как их более мелкие родственники распространены в Сиднее и прилегающих к мегаполису районах.

Исследования, которые привели к открытию нового подвида, названого Atrax christenseni, начались после того, как в лабораторию сиднейского парка рептилий был передан необычно крупный и очень агрессивный паук.

🕷️ @austmus @Flinders have revised the classification of Australia’s most famous spider https://t.co/buZJH45IqU pic.twitter.com/jSxe6AETu6