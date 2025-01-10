Пропавший в горах австралийский турист выжил, питаясь одними ягодами

23-летний австралийский студент исчез в горах на следующий день после Рождества и выжил, питаясь батончиками мюсли, оставленными другими туристами, и ягодами, которые он сам собрал, сообщает Zakon.kz.

23-летний студент Хади Назари исчез 26 декабря. Он отделился от двух своих друзей в кустарниковых зарослях Национального парка Косцюшко в юго-восточном австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Группа туристов нашла его 8 января недалеко от командного пункта, который создали в рамках масштабной поисковой операции, в которой участвовали сотни людей.

Хазари пил воду из ручья и выживал, питаясь едой, которую добывал в горах. В его рацион входили ягоды и пара батончиков мюсли.

Когда его нашли он был "в прекрасном расположении духа" и состоянии.

Ранее сообщалось, что в Австрии спустя 60 лет опознали альпиниста.