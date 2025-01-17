Документы пластических хирургов взяли под контроль в Азербайджане
Так, ведомство страны на своем официальном сайте обязало пластических хирургов, работающих на территории республики, до 31 января текущего года предоставить заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.
В ведомстве уточнили, что непредоставление документов в требуемом порядке и до указанной даты будет основанием для аннулирования свидетельства о допуске к занятию практической медицинской деятельностью и сертификационного свидетельства.
Оказалось, что выявлены случаи, когда документы о медицинском образовании и свидетельства, дающие право заниматься практической медицинской деятельностью лицам, выступающим носителями квалификации, были фальсифицированы.
"Поэтому возникла необходимость всесторонне проверить правовую основу документов, разрешающих медицинским специалистам работать в сфере пластической хирургии", – уточнили в Минздраве.
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