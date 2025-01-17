Документы пластических хирургов взяли под контроль в Азербайджане

Министерство здравоохранения Азербайджана выступило с обращением к пластическим хирургам страны, сообщает Zakon.kz.

Так, ведомство страны на своем официальном сайте обязало пластических хирургов, работающих на территории республики, до 31 января текущего года предоставить заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

В ведомстве уточнили, что непредоставление документов в требуемом порядке и до указанной даты будет основанием для аннулирования свидетельства о допуске к занятию практической медицинской деятельностью и сертификационного свидетельства.

Оказалось, что выявлены случаи, когда документы о медицинском образовании и свидетельства, дающие право заниматься практической медицинской деятельностью лицам, выступающим носителями квалификации, были фальсифицированы.

"Поэтому возникла необходимость всесторонне проверить правовую основу документов, разрешающих медицинским специалистам работать в сфере пластической хирургии", – уточнили в Минздраве.

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