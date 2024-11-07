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Пластический хирург раскрыл секрет вечной молодости Дмитрия Маликова

Пластический хирург раскрыл секрет вечной молодости Дмитрия Маликова, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 14:52 Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Российскому эстрадному певцу Дмитрию Маликову 54 года. Известный пианист по-прежнему прекрасно и молодо выглядит, словно бы и не стареет вовсе. Пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объяснила феномен артиста, сообщает Zakon.kz.

Специалист после просмотра фото и видео подчеркнула, что Маликов ничего со своей внешностью не делает. У него, по словам врача, просто отличная генетика.

"У него лицо само по себе такое вот юношеское, миловидное, как и сам его образ. Вообще, я думаю, что он так хорошо выглядит, потому что он добрый человек. Вот правда. Он всегда улыбается. Я никогда не слышала, чтобы он был замешан в каких-то скандалах, чтобы с кем-то что-то делил, что-то выяснял".Мадина Байрамукова

При этом, как отмечено в публикации издания "Страсти", косметолог не исключает, что Маликов ухаживает за собой, но делает самые обычные процедуры. Врач уверена, что исполнитель хита "Ты одна, ты такая" не прибегал к помощи пластических хирургов.

5 ноября 2024 года общественнице Ксении Собчак исполнилось 43 года. В честь дня рождения экс-ведущая "Дома-2" решила устроить пышную вечеринку, пригласив именитых гостей. Как прошел праздник, можно прочитать по ссылке.

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