Пластический хирург раскрыл секрет вечной молодости Дмитрия Маликова

Российскому эстрадному певцу Дмитрию Маликову 54 года. Известный пианист по-прежнему прекрасно и молодо выглядит, словно бы и не стареет вовсе. Пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объяснила феномен артиста, сообщает Zakon.kz.

Специалист после просмотра фото и видео подчеркнула, что Маликов ничего со своей внешностью не делает. У него, по словам врача, просто отличная генетика.

"У него лицо само по себе такое вот юношеское, миловидное, как и сам его образ. Вообще, я думаю, что он так хорошо выглядит, потому что он добрый человек. Вот правда. Он всегда улыбается. Я никогда не слышала, чтобы он был замешан в каких-то скандалах, чтобы с кем-то что-то делил, что-то выяснял". Мадина Байрамукова

При этом, как отмечено в публикации издания "Страсти", косметолог не исключает, что Маликов ухаживает за собой, но делает самые обычные процедуры. Врач уверена, что исполнитель хита "Ты одна, ты такая" не прибегал к помощи пластических хирургов.

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