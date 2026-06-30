Нарушения, штрафы и смертельные случаи: пластические клиники Казахстана ждет тотальная проверка

Министерство здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой Казахстана проведет дополнительные внеплановые проверки клиник пластической хирургии, сообщает Zakon.kz.

Уже, как уточнили в Минздраве, по результатам комплексной проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства страны.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшее количество проверок было проведено в 2024 году. Тогда были выявлены нарушения лицензионных требований, стандартов организации оказания медицинской помощи, правил ведения медицинской документации, а также отдельные факты осуществления медицинской деятельности без соответствующих разрешительных документов.

По выявленным нарушениям были выданы обязательные для исполнения предписания об их устранении. Кроме того, составлено 24 протокола об административных правонарушениях, наложены административные взыскания на общую сумму 4,8 млн тенге.

В рамках контрольных мероприятий территориальные департаменты комитета также провели внеплановые проверки по отдельным случаям с летальным исходом после пластических операций.

Наиболее резонансные случаи зарегистрированы в Алматы и Астане, а также в Мангистауской области. По результатам проверок материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в пределах их компетенции.

15 мая 2026 года в частной клинике в Алматы умерла 53-летняя Сауле Базархан. Произошедшее повергло в шок маму Кайрата Нуртаса – Гульзиру Айдарбекову, с которой блогер дружила. 20 мая дочь Сауле Базархан раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги. 21 мая в полиции Алматы сообщили, что по факту смерти Сауле Базархан возбуждено уголовное дело.

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Также в мае стало известно о другой трагедии. В Актау скончался депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов после обращения в клинику пластической хирургии. 49-летний госслужащий планировал провести липосакцию подбородка.