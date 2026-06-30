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Общество

Нарушения, штрафы и смертельные случаи: пластические клиники Казахстана ждет тотальная проверка

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 10:12 Фото: akorda.kz
Министерство здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой Казахстана проведет дополнительные внеплановые проверки клиник пластической хирургии, сообщает Zakon.kz.

Уже, как уточнили в Минздраве, по результатам комплексной проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства страны.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшее количество проверок было проведено в 2024 году. Тогда были выявлены нарушения лицензионных требований, стандартов организации оказания медицинской помощи, правил ведения медицинской документации, а также отдельные факты осуществления медицинской деятельности без соответствующих разрешительных документов.

По выявленным нарушениям были выданы обязательные для исполнения предписания об их устранении. Кроме того, составлено 24 протокола об административных правонарушениях, наложены административные взыскания на общую сумму 4,8 млн тенге.

В рамках контрольных мероприятий территориальные департаменты комитета также провели внеплановые проверки по отдельным случаям с летальным исходом после пластических операций.

Наиболее резонансные случаи зарегистрированы в Алматы и Астане, а также в Мангистауской области. По результатам проверок материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в пределах их компетенции.

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Также в мае стало известно о другой трагедии. В Актау скончался депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов после обращения в клинику пластической хирургии. 49-летний госслужащий планировал провести липосакцию подбородка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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