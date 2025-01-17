В Китае сотрудникам крупнейшей компании запретили ненавидеть работу и бить супругов

Глава сети супермаркетов Pang Dong Lai Юй Дунлай заявил о новых правилах, регламентирующих личную жизнь работников. К примеру, одни из самых обсуждаемых запретов для сотрудников: нельзя бить супругов и ненавидеть работу, сообщает Zakon.kz.

Юй Дунлай считает, что подобные требования сделают людей счастливыми.

Также есть и другие интересные предписания.

Теперь работникам нельзя брать в долг суммы, превышающие месячный заработок, полагаться в решении проблем на родителей:

"С этого года в семьях наших сотрудников не допускается домашнее насилие. Битье ребенка также запрещено".

Любопытен тот факт, как отмечено в публикации издания SCMP, что глава компании не озвучил, что будет с сотрудниками, если они ослушаются.

Компания Pang Dong Lai за последние годы заслужила похвалу и популярность в Китае благодаря своему внимательному обслуживанию, продукции с высокой эффективностью и уникальной корпоративной культуре. Ее основателя и председателя зачастую называют "самым глупым боссом страны" за то, что он ставит счастье сотрудников на первое место в списке своих приоритетов.

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Примечательно, что компания не первый раз привлекает внимание необычными инициативами. Ранее основатель супермаркетов разрешил своим сотрудникам взять отпуск на 10 дней и не приходить на работу, если у них плохое настроение.