В Китае сотрудникам крупнейшей компании запретили ненавидеть работу и бить супругов
Юй Дунлай считает, что подобные требования сделают людей счастливыми.
Также есть и другие интересные предписания.
Теперь работникам нельзя брать в долг суммы, превышающие месячный заработок, полагаться в решении проблем на родителей:
"С этого года в семьях наших сотрудников не допускается домашнее насилие. Битье ребенка также запрещено".
Любопытен тот факт, как отмечено в публикации издания SCMP, что глава компании не озвучил, что будет с сотрудниками, если они ослушаются.
Компания Pang Dong Lai за последние годы заслужила похвалу и популярность в Китае благодаря своему внимательному обслуживанию, продукции с высокой эффективностью и уникальной корпоративной культуре. Ее основателя и председателя зачастую называют "самым глупым боссом страны" за то, что он ставит счастье сотрудников на первое место в списке своих приоритетов.
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Примечательно, что компания не первый раз привлекает внимание необычными инициативами. Ранее основатель супермаркетов разрешил своим сотрудникам взять отпуск на 10 дней и не приходить на работу, если у них плохое настроение.