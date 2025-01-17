#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
529.65
544.64
5.16
Мир

В Китае сотрудникам крупнейшей компании запретили ненавидеть работу и бить супругов

В Китае сотрудникам крупнейшей компании запретили ненавидеть работу и бить супругов, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 14:35 Фото: pexels
Глава сети супермаркетов Pang Dong Lai Юй Дунлай заявил о новых правилах, регламентирующих личную жизнь работников. К примеру, одни из самых обсуждаемых запретов для сотрудников: нельзя бить супругов и ненавидеть работу, сообщает Zakon.kz.

Юй Дунлай считает, что подобные требования сделают людей счастливыми.

Также есть и другие интересные предписания.

Теперь работникам нельзя брать в долг суммы, превышающие месячный заработок, полагаться в решении проблем на родителей:

"С этого года в семьях наших сотрудников не допускается домашнее насилие. Битье ребенка также запрещено".

Любопытен тот факт, как отмечено в публикации издания SCMP, что глава компании не озвучил, что будет с сотрудниками, если они ослушаются.

Компания Pang Dong Lai за последние годы заслужила похвалу и популярность в Китае благодаря своему внимательному обслуживанию, продукции с высокой эффективностью и уникальной корпоративной культуре. Ее основателя и председателя зачастую называют "самым глупым боссом страны" за то, что он ставит счастье сотрудников на первое место в списке своих приоритетов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 14:35
Смерть от переработок: специальная страховка появилась в Китае
, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 14:35

Примечательно, что компания не первый раз привлекает внимание необычными инициативами. Ранее основатель супермаркетов разрешил своим сотрудникам взять отпуск на 10 дней и не приходить на работу, если у них плохое настроение.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: