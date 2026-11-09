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Летевший из Москвы в Алматы самолет совершил экстренную посадку в Астане: что произошло

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 16:51 Фото: unsplash
Самолет авиакомпании SCAT, летевший по маршруту Москва – Алматы, совершил экстренную посадку в Астане, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел накануне, 8 ноября 2026 года. Об этом стало известно от очевидца.

"Сегодня самолет авиакомпании SCAT, летевший по маршруту Москва – Алматы, совершил аварийную посадку в аэропорту Астаны. Я понимаю, это нештатная ситуация, но @scat.airlines, почему вы даже воду не предложили пассажирам? Пока мы не устроили скандал, вы испуганных, растерянных пассажиров держали на ногах, без воды и еды, и главное, без какой-либо информации", – написала в Threads пассажирка.

В пресс-службе авиакомпании 9 ноября прокомментировали инцидент.

"В ходе выполнения рейса Москва – Алматы сработала индикация бортовой системы. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту базирования в городе Астане. Посадка прошла в штатном режиме. Для доставки пассажиров в Алматы авиакомпания обеспечила резервный борт", – говорится в сообщении.

При этом в SCAT добавили, что на время ожидания прибытия резервного борта пассажирам предоставили прохладительные напитки.

В октябре самолет FlyArystan, вылетевший из Алматы в Павлодар, развернули обратно. Причиной стала невозможность провести противообледенительную обработку воздушного судна в аэропорту Павлодара.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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