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Общество

Будущий врач из Кызылорды спас пассажира на борту самолета

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 11:47 Фото: Zakon.kz
В самолете Qazaq Air, направлявшемся из Кызылорды в Астану, один из пассажиров внезапно потерял сознание, у него остановилось сердце и дыхание. На помощь подоспел молодой человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом случае стало известно из социальных сетей. Как выяснилось, молодой парень – кызылординец Динмухаммед Бектурган. Он – врач-интерн одного из медицинских университетов. На своей странице в Instagram парень рассказал подписчикам о произошедшем:

"Стюардесса по микрофону объявила, есть ли среди пассажиров медик? Тогда я увидел, что одному из пассажиров стало плохо. Побежал к нему, проверил артериальное давление. Затем сделал искусственный массаж сердца. Провел сердечно-легочную реанимацию, до посадки самолета оказывал ему медицинскую помощь".Динмухаммед Бектурган

Как рассказал своим подписчикам Динмухаммед, он сейчас учится на 7-м курсе. Свободно говорит на трех языках. В своем профиле в Instagram doctorbekturganov он рассказывает, как защитить свое здоровье, дает рекомендации и проводит опросы на медицинские темы.

8 января 2025 года Zakon.kz писал о враче из Астаны, которая оказала помощь девушке с приступом эпилепсии на борту самолета. А 29 декабря 2024 года на рейсе узбекских авиалиний из Ташкента в Астану одной из пассажирок стало плохо. На борту оказался врач – анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов.

Елена Лебедева
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