#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Мир

Конфликт на почве ревности обернулся убийством ветерана

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 08:10 Фото: pexels
18 января полиция Баку (Азербайджан) сообщила о конфликте на почве ревности, который обернулся убийством ветерана Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

По информации Baku TV, подозреваемый в совершении преступления Идрак находился в отношениях с девушкой по имени Афаг около года. Он отличался повышенной ревностью, которая постепенно становилась все более бесконтрольной.

Инцидент произошел в одном из ресторанов. Пока Афаг отошла, чтобы помыть руки, на ее телефон поступил звонок. Идрак, заметив, что имя звонящего не отображается, ответил на вызов. На другом конце линии был мужчина, который сразу назвал имя девушки. Разъяренный Идрак использовал в его адрес нецензурную брань, а затем устроил скандал, обвинив Афаг в измене.

Пара покинула ресторан и отправилась в парк, где продолжила спор. На скамейке неподалеку сидел Юсиф, ветеран войны и администратор местного кафе. Услышав оскорбления в адрес девушки, он вмешался, заявив, что мужчина не имеет права так обращаться с женщиной.

Разгневанный Идрак обвинил Юсифа в причастности к ситуации и в порыве ярости нанес ему несколько ножевых ранений. От полученных травм ветеран скончался на месте.

Свидетели незамедлительно вызвали полицию. Идрака задержали на месте происшествия и отдали следственным органам.

Ранее сообщалось, что женщина травила годовалую девочку ради денежных пожертвований.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Ученые восстановили облик "человека-дракона", жившего 150 тысяч лет назад
Мир
08:56, Сегодня
Ученые восстановили облик "человека-дракона", жившего 150 тысяч лет назад
В Помпеях обнаружили 2000-летнюю частную баню – исследование
Мир
07:50, Сегодня
В Помпеях обнаружили 2000-летнюю частную баню – исследование
Житель Польши получил пожизненное за изнасилование и убийство белоруски
Мир
07:40, Сегодня
Житель Польши получил пожизненное за изнасилование и убийство белоруски
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: