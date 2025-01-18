Конфликт на почве ревности обернулся убийством ветерана

18 января полиция Баку (Азербайджан) сообщила о конфликте на почве ревности, который обернулся убийством ветерана Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

По информации Baku TV, подозреваемый в совершении преступления Идрак находился в отношениях с девушкой по имени Афаг около года. Он отличался повышенной ревностью, которая постепенно становилась все более бесконтрольной.

Инцидент произошел в одном из ресторанов. Пока Афаг отошла, чтобы помыть руки, на ее телефон поступил звонок. Идрак, заметив, что имя звонящего не отображается, ответил на вызов. На другом конце линии был мужчина, который сразу назвал имя девушки. Разъяренный Идрак использовал в его адрес нецензурную брань, а затем устроил скандал, обвинив Афаг в измене.

Пара покинула ресторан и отправилась в парк, где продолжила спор. На скамейке неподалеку сидел Юсиф, ветеран войны и администратор местного кафе. Услышав оскорбления в адрес девушки, он вмешался, заявив, что мужчина не имеет права так обращаться с женщиной.

Разгневанный Идрак обвинил Юсифа в причастности к ситуации и в порыве ярости нанес ему несколько ножевых ранений. От полученных травм ветеран скончался на месте.

Свидетели незамедлительно вызвали полицию. Идрака задержали на месте происшествия и отдали следственным органам.

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