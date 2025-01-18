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Мир

Женщина травила годовалую девочку ради денежных пожертвований

Дети, ребенок, детский сад, новорожденный , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 05:20 Фото: unsplash
Австралийку обвиняют в отравлении годовалой девочки. Она публиковала в соцсетях видео, чтобы собирать с сердобольных граждан пожертвования, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, женщину арестовали за то, что она в течение нескольких месяцев давала годовалой девочке различные препараты, от которых та болела. Пользуясь этим, злоумышленница выкладывала в интернет видео, призывая общественность к пожертвованиям.

Ребенок подвергался физическим страданиям более двух месяцев, с августа по октябрь прошлого года. Родственные связи между 34-летней женщиной, личность которой не установлена, и девочкой до сих пор неизвестны.

Детектив-инспектор Пол Далтон сообщил журналистам, что женщина собрала 37 тыс. долларов США, с помощью пожертвований на GoFundMe.

16 января ее арестовали у себя дома в Морнингсайде, пригороде Брисбена, по пяти пунктам обвинения в применении яда с целью причинения вреда, трем пунктам обвинения в подготовке к совершению преступлений с использованием опасных предметов и одному пункту обвинения в применении пыток, создании условий для эксплуатации детей и мошенничестве.

Потерпевший ребенок сейчас находится "в безопасности и чувствует себя хорошо".

Ранее стало известно, что необычные нападения на жительниц Лондона расследует полиция.

Аксинья Титова
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