Женщина травила годовалую девочку ради денежных пожертвований
По информации CBS, женщину арестовали за то, что она в течение нескольких месяцев давала годовалой девочке различные препараты, от которых та болела. Пользуясь этим, злоумышленница выкладывала в интернет видео, призывая общественность к пожертвованиям.
Ребенок подвергался физическим страданиям более двух месяцев, с августа по октябрь прошлого года. Родственные связи между 34-летней женщиной, личность которой не установлена, и девочкой до сих пор неизвестны.
Детектив-инспектор Пол Далтон сообщил журналистам, что женщина собрала 37 тыс. долларов США, с помощью пожертвований на GoFundMe.
16 января ее арестовали у себя дома в Морнингсайде, пригороде Брисбена, по пяти пунктам обвинения в применении яда с целью причинения вреда, трем пунктам обвинения в подготовке к совершению преступлений с использованием опасных предметов и одному пункту обвинения в применении пыток, создании условий для эксплуатации детей и мошенничестве.
Потерпевший ребенок сейчас находится "в безопасности и чувствует себя хорошо".
Ранее стало известно, что необычные нападения на жительниц Лондона расследует полиция.