В Иране застрелили двух судей Верховного суда
Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт, пишет агентство IRNA со ссылкой на собственные источники.
По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Его мотивы пока не установлены.
"Погибшие – Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Разини, возглавлявший 39-е отделение Верховного суда, и глава 53-го отделения Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Мукисе", – сообщает агентство.
BREAKING:– Visegrád 24 (@visegrad24) January 18, 2025
2 judges on the Supreme Court of Iran, have just been shot and killed.
Ali Razini & Mohammad Moghiseh were killed in front of the Supreme Court building in Tehran by a guard who had enough of the Islamist dictatorship
Both judges were hardliners, known as "hangmen" pic.twitter.com/b5LAHxmF2N
Уточняется, что судьи вели дела о преступлениях против национальной безопасности, шпионаже и терроризме. Утверждается, что против напавшего никаких дел заведено не было.
14 января 2025 года стало известно, что Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС. Решение об этом принял Высший Евразийский Экономический совет.