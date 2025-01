В Иране застрелили двух судей Верховного суда

Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт, пишет агентство IRNA со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Его мотивы пока не установлены.

BREAKING:



2 judges on the Supreme Court of Iran, have just been shot and killed.



Ali Razini & Mohammad Moghiseh were killed in front of the Supreme Court building in Tehran by a guard who had enough of the Islamist dictatorship



Both judges were hardliners, known as "hangmen" pic.twitter.com/b5LAHxmF2N