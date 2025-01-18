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Мир

В Иране застрелили двух судей Верховного суда

полиция, преступления, полицейские, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 15:38 Фото: pixabay
В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. Убиты двое судей, ранен один из их телохранителей, сообщает Zakon.kz.

Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт, пишет агентство IRNA со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Его мотивы пока не установлены.

"Погибшие – Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Разини, возглавлявший 39-е отделение Верховного суда, и глава 53-го отделения Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Мукисе", – сообщает агентство.

Уточняется, что судьи вели дела о преступлениях против национальной безопасности, шпионаже и терроризме. Утверждается, что против напавшего никаких дел заведено не было.

14 января 2025 года стало известно, что Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС. Решение об этом принял Высший Евразийский Экономический совет.

Андрей Дюсупов
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