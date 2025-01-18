В Иране застрелили двух судей Верховного суда

В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. Убиты двое судей, ранен один из их телохранителей, сообщает Zakon.kz.

Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт, пишет агентство IRNA со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Его мотивы пока не установлены.

"Погибшие – Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Разини, возглавлявший 39-е отделение Верховного суда, и глава 53-го отделения Ходжат-уль-Ислам Валь-Муслимин Мукисе", – сообщает агентство.

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2 judges on the Supreme Court of Iran, have just been shot and killed.



Ali Razini & Mohammad Moghiseh were killed in front of the Supreme Court building in Tehran by a guard who had enough of the Islamist dictatorship



Both judges were hardliners, known as "hangmen" pic.twitter.com/b5LAHxmF2N – Visegrád 24 (@visegrad24) January 18, 2025

Уточняется, что судьи вели дела о преступлениях против национальной безопасности, шпионаже и терроризме. Утверждается, что против напавшего никаких дел заведено не было.

14 января 2025 года стало известно, что Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС. Решение об этом принял Высший Евразийский Экономический совет.