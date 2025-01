Парижский театр оказался на грани банкротства после захвата беженцев

По информации пресс-службы театра, группа примерно из 300 мигрантов заняла его помещения. Все началось 10 декабря, когда театр провел мероприятие под названием "Переосмысление приема беженцев во Франции", на которое бесплатно пригласил мигрантов. Сейчас, спустя почти шесть недель, беженцы остаются в здании и блокируют работу театра. В свою очередь они требуют достойные условия жизни во Франции.

Paris’s Gaîté Lyrique theater faces bankruptcy after hosting illegal migrants for an event.



300 migrants refused to leave & continue squatting on the premises, halting operations & causing financial losses.



Management pleads for authorities to act as sanitary conditions worsen