Парижский театр оказался на грани банкротства после захвата беженцев

Театру La Gaîté Lyrique в Париже грозит банкротство, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы театра, группа примерно из 300 мигрантов заняла его помещения. Все началось 10 декабря, когда театр провел мероприятие под названием "Переосмысление приема беженцев во Франции", на которое бесплатно пригласил мигрантов. Сейчас, спустя почти шесть недель, беженцы остаются в здании и блокируют работу театра. В свою очередь они требуют достойные условия жизни во Франции.

Paris’s Gaîté Lyrique theater faces bankruptcy after hosting illegal migrants for an event.



300 migrants refused to leave & continue squatting on the premises, halting operations & causing financial losses.



Management pleads for authorities to act as sanitary conditions worsen pic.twitter.com/PrKII7jeD3 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 15, 2025

В связи с этим все спектакли пришлось перенести, отменить или проводить в других театрах. Это привело к финансовым потерям в сотни тыс. евро. Как отмечает администрация, театр финансируется государством лишь на 30%, а остальные 70% доходов он должен зарабатывать самостоятельно.

"В связи с оккупацией здания и отсутствием решения со стороны властей Парижа и префектуры, La Gaîté Lyrique не может больше принимать зрителей", – говорится в заявлении театра.

Такое ограничение в театре планируют примерно до 24 января. Насильственное выселение администрация театра не допускает из-за неблагоприятных погодных условий в столице Франции. Спустя месяц таких условий, администрация театра выпустила обращение.

Мигранты, оставшиеся в здании, спят на стульях и столах, а студию звукозаписи превратили в медицинский пункт. Администрация театра сообщает о стремительно ухудшающихся санитарных условиях в здании и надеется на скорейшую помощь со стороны городских и государственных структур.

14 января пресс-служба театра выпустила очередное сообщение на своей странице в Instagram. В нем говорится о полном бездействии со стороны государственных структур.

А этолог из Страсбургского университета во Франции долгое время наблюдал за рисующими обезьянами. Он сравнил их с маленькими детьми.