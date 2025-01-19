В Германии безбилетник ехал снаружи скоростного поезда

40-летний мужчина проехался снаружи скоростного поезда Intercity Express, сообщает Zakon.kz.

Пассажир из Венгрии курил на платформе в Баварии, а когда двери поезда закрылись он запрыгнул на автосцепку, пишет The Guardian. Мужчина в течение 20 минут ехал снаружи поезда со скоростью 280 км в час. Проехав так 32 км, очевидцы заметили пассажира и сообщили экипажу.

Арестовавшие его полицейские уточняют, что у мужчины не было действующего билета. Против пассажира ведут расследование о безбилетном проезде и действиях, нарушающих нормальную работу предприятия.

Недавно в США поезд и мост рухнули в реку, а грузовой поезд сошел с рельсов в России.