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Мир

В Германии безбилетник ехал снаружи скоростного поезда

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 07:10 Фото: wikipedia
40-летний мужчина проехался снаружи скоростного поезда Intercity Express, сообщает Zakon.kz.

Пассажир из Венгрии курил на платформе в Баварии, а когда двери поезда закрылись он запрыгнул на автосцепку, пишет The Guardian. Мужчина в течение 20 минут ехал снаружи поезда со скоростью 280 км в час. Проехав так 32 км, очевидцы заметили пассажира и сообщили экипажу.

Арестовавшие его полицейские уточняют, что у мужчины не было действующего билета. Против пассажира ведут расследование о безбилетном проезде и действиях, нарушающих нормальную работу предприятия.

Недавно в США поезд и мост рухнули в реку, а грузовой поезд сошел с рельсов в России.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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