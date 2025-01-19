В Германии безбилетник ехал снаружи скоростного поезда
Фото: wikipedia
40-летний мужчина проехался снаружи скоростного поезда Intercity Express, сообщает Zakon.kz.
Пассажир из Венгрии курил на платформе в Баварии, а когда двери поезда закрылись он запрыгнул на автосцепку, пишет The Guardian. Мужчина в течение 20 минут ехал снаружи поезда со скоростью 280 км в час. Проехав так 32 км, очевидцы заметили пассажира и сообщили экипажу.
Арестовавшие его полицейские уточняют, что у мужчины не было действующего билета. Против пассажира ведут расследование о безбилетном проезде и действиях, нарушающих нормальную работу предприятия.
Недавно в США поезд и мост рухнули в реку, а грузовой поезд сошел с рельсов в России.
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