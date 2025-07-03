Мужчина с топором напал на пассажиров поезда в Германии, есть пострадавшие

В Баварии мужчина с топором напал на пассажиров скоростного поезда, который ехал в сторону Вены. Четыре человека в результате инцидента получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Bild, после нападения несколько пассажиров нажали на аварийный тормоз, и поезд остановился на открытом участке пути. По словам очевидцев, пассажиры окружили нападавшего и обезвредили его до приезда сотрудников полиции. Отмечается, что подозреваемый во время задержания тоже был ранен, из-за чего его доставили в больницу на вертолете.

Как уточняется, всего в поезде находилось около 500 человек. О мотивах нападавшего пока что ничего не сообщается.

Также, согласно опубликованной информации, в руках у нападавшего был не только топор, но и молоток. Все предметы пассажирам поезда удалось отобрать у агрессора.

На место происшествия были направлены большие силы пожарных, полиции и аварийно-спасательных служб.

Бавария – одна из 16 немецких земель (государств) ФРГ. Она является наибольшей по площади и второй по численности населения землей в составе ФРГ.

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