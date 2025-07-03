Мужчина с топором напал на пассажиров поезда в Германии, есть пострадавшие
По данным издания Bild, после нападения несколько пассажиров нажали на аварийный тормоз, и поезд остановился на открытом участке пути. По словам очевидцев, пассажиры окружили нападавшего и обезвредили его до приезда сотрудников полиции. Отмечается, что подозреваемый во время задержания тоже был ранен, из-за чего его доставили в больницу на вертолете.
Как уточняется, всего в поезде находилось около 500 человек. О мотивах нападавшего пока что ничего не сообщается.
Также, согласно опубликованной информации, в руках у нападавшего был не только топор, но и молоток. Все предметы пассажирам поезда удалось отобрать у агрессора.
На место происшествия были направлены большие силы пожарных, полиции и аварийно-спасательных служб.
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