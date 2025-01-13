Грузовой поезд сошел с рельсов в России

Ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии сошли с рельсов 22 пустых вагона грузового поезда, сообщает Zakon.kz.

В результате инцидента "нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть", передает пресс-служба МЧС Республики Бурятия в своем Telegram-канале. Уточняется, что на станцию направлены два аварийно-восстановительных поезда.

Из-за схода грузового поезда произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск – Тында. Его вернули на станцию Северобайкальск, где пассажирам предоставили питание.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", – говорится в сообщении ведомства.

В этот же день под снежной лавиной в Италии погибли люди.