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Мир

Грузовой поезд сошел с рельсов в России

Сход вагонов, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 05:26 Фото: pixabay
Ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии сошли с рельсов 22 пустых вагона грузового поезда, сообщает Zakon.kz.

В результате инцидента "нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть", передает пресс-служба МЧС Республики Бурятия в своем Telegram-канале. Уточняется, что на станцию направлены два аварийно-восстановительных поезда.

Из-за схода грузового поезда произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск – Тында. Его вернули на станцию Северобайкальск, где пассажирам предоставили питание.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", – говорится в сообщении ведомства.

В этот же день под снежной лавиной в Италии погибли люди.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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