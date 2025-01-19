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Мир

ХАМАС освободил троих израильских заложниц

ХАМАС освободил трех израильских заложниц, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 22:53 Фото: X(Twitter)/@IDF
ХАМАС после 471 дня плена передал троих израильских заложниц Красному Кресту, сообщает Zakon.kz.

В рамках соглашения о прекращении огня были освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В данное время они находятся в Израиле и получают медицинскую помощь.

В обмен Израиль передал сотни палестинских заключенных.

До возвращения на родину женщин сопровождали специальные силы армии и спецслужбы. В Израиле бывшие пленные пройдут первоочередное медицинское обследование. Затем ЦАХАЛ подтвердил, что бывшие пленные вернулись домой, и опубликовал их фото.

Ожидается, что еще четверо израильтян будут освобождены на следующей неделе.

Между тем, отмечает CNN, представитель ХАМАС предостерег Израиль от "нарушений" соглашения, "которые могут поставить под угрозу обязательства и способность осуществить обмен".

Ранее сообщалось, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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