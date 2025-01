ХАМАС освободил троих израильских заложниц

В рамках соглашения о прекращении огня были освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В данное время они находятся в Израиле и получают медицинскую помощь.

В обмен Израиль передал сотни палестинских заключенных.

До возвращения на родину женщин сопровождали специальные силы армии и спецслужбы. В Израиле бывшие пленные пройдут первоочередное медицинское обследование. Затем ЦАХАЛ подтвердил, что бывшие пленные вернулись домой, и опубликовал их фото.

Emily is finally back where she belongs—safe in her mother’s arms, still smiling and stronger than ever. 💛 pic.twitter.com/ulGlAbJ17n