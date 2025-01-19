Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Израиль объявил о введении режима прекращения огня в секторе Газа. Соглашение вступило в силу в 14:15 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом подтвердили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после того, как получили список заложников, которые должны быть освобождены сегодня, 19 января, передает государственное телевидение страны KAN.

"В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу в 11:15 по местному времени", – говорится в заявлении.

Ранее ХАМАС сообщил, что передал посредникам имена заложников, которые должны быть освобождены 19 января 2025 года в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Режим прекращения огня в секторе Газа должен был начаться 19 января в 8:30 по местному времени (11:30 по времени Астаны). Об этом 18 января сообщал представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.