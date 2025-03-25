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Культура и шоу-бизнес

37-летняя звезда сериала "Сплетница" впервые стал отцом

37-летняя звезда сериала "Сплетница" впервые стал отцом, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 13:46 Фото: Instagram/iamamyjackson
В семье известного британского актера, модели и музыканта Эда Вествика – пополнение. Об этом стало известно из Instagram звезды сериала "Сплетница" и его супруги – 33-летней фотомодели и актрисы Эми Джексон, сообщает Zakon.kz.

Накануне 37-летний актер опубликовал кадры с первенцем.

"Добро пожаловать в мир, малыш. Оскар Александр Вествик", – подписал фотографии с новорожденным Эд Вествик 24 марта 2025 года.

Поклонники звездной семьи поздравили Вествик и Джексон с пополнением и пожелали малышу всего самого наилучшего:

  • "Боже мой, поздравляю".
  • "Поздравляю, ребята. Желаю вам всего самого наилучшего. Вы – отличная семья".
  • "С трепетом поздравляю вас обоих. Прекрасный маленький мальчик. Наслаждайтесь им. Так рада за вас обоих".

Отметим, что для его жены это второй ребенок. У нее есть старший сын, которого Эми родила в сентябре 2019 года от сына британского бизнесмена с киприотскими корнями Андреаса Панайоту.

Эд и Эми начали встречаться в 2021 году, а в январе 2024 года Вествик сделал Джексон предложение в небольшом городке в Швейцарии. Свадьба состоялась в конце августа 2024 года в Италии.

26 февраля 2025 года стало известно, что умерла актриса Мишель Трахтенберг – звезда сериалов "Баффи" и "Сплетница".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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