37-летняя звезда сериала "Сплетница" впервые стал отцом
Накануне 37-летний актер опубликовал кадры с первенцем.
"Добро пожаловать в мир, малыш. Оскар Александр Вествик", – подписал фотографии с новорожденным Эд Вествик 24 марта 2025 года.
Поклонники звездной семьи поздравили Вествик и Джексон с пополнением и пожелали малышу всего самого наилучшего:
- "Боже мой, поздравляю".
- "Поздравляю, ребята. Желаю вам всего самого наилучшего. Вы – отличная семья".
- "С трепетом поздравляю вас обоих. Прекрасный маленький мальчик. Наслаждайтесь им. Так рада за вас обоих".
Отметим, что для его жены это второй ребенок. У нее есть старший сын, которого Эми родила в сентябре 2019 года от сына британского бизнесмена с киприотскими корнями Андреаса Панайоту.
Эд и Эми начали встречаться в 2021 году, а в январе 2024 года Вествик сделал Джексон предложение в небольшом городке в Швейцарии. Свадьба состоялась в конце августа 2024 года в Италии.
26 февраля 2025 года стало известно, что умерла актриса Мишель Трахтенберг – звезда сериалов "Баффи" и "Сплетница".