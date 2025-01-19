Детскую писательницу и ее мужа осудили за издевательства над детьми

Детскую писательницу из американской Флориды Дженнифер Вулфталь, автора книги "Настоящий друг", и ее мужа Джозефа приговорили к 12 и 10 годам тюрьмы за издевательства над тремя приемными детьми, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The New York Post (NYP), супруги заключили сделку со следствием и признали себя виновными в жестоком обращении с детьми, повлекшим тяжелые последствия.

"Это соглашение о признании вины и вынесении приговора гарантирует, что Вульфтали проведут значительное время в тюрьме, в то время как оно защищает и без того травмированных жертв от стресса, связанного с необходимостью давать показания", – заявил представитель прокуратуры.

Расследование в отношении супругов началось в 2021 году, когда Джозеф Вульфталь привез в больницу свою восьмилетнюю приемную дочь. В этот момент девочка была без сознания. Во время обследования врачи диагностировали у ребенка пневмонию, стафилококковую инфекцию и печеночную недостаточность. Также она была истощена, а ее тело оказалось покрыто синяками.

Полицейские задержали супругов и забрали их детей. Дженнифер и Джозеф признались, что наказывали детей разными способами, в том числе запирали в комнате и заставляли писать "Я дурак". Также у жертв обнаружили "симптомы недоедания, синяки и отсутствие ухода".

Ранее стало известно, что освобожденные заложницы воссоединились с родными в Израиле.