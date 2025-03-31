Граждан Узбекистана приговорили к смертной казни в ОАЭ

30 марта суд в Объединенных Арабских Эмиратах приговорил к смертной казни троих узбекистанцев, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание Ynetnews, они были причастны к убийству раввина Цви Когана в ноябре 2024 года. Об исчезновении раввина Когана стало известно 21 ноября прошлого года.

Вскоре полиция ОАЭ обнаружила его тело с признаками насильственной смерти. Цви Коган – гражданин Израиля и Молдовы, был главой ортодоксальной еврейской группы "Хабад" в ОАЭ, а также заместителем главного раввина этого государства.

Сразу после инцидента офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху решительно осудил убийство священнослужителя, назвав деяние "отвратительным террористическим актом". Чиновники добавили, что сделают все возможное для привлечения виновных к ответственности. Тогда же уточнялось, что к процессу выяснения обстоятельств инцидента подключилась израильская разведка Моссад.

По горячим следам были задержаны трое подозреваемых граждан Узбекистана. В сводках силовиков они фигурировали, как 28-летний Олимпи Тохирович, 28-летний Махмуджон Абдурахим и 33-летний Азизи Камилович.

Министерство иностранных дел Узбекистана пока не выступало с официальным заявлением по этому вопросу, ссылаясь на то, что ведомство уточняет информацию о приговоре по своим каналам.

На днях также стало известно, что напавший с ножом на людей в Амстердаме оказался гражданином Украины.