Образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети

Во время инаугурации Дональда Трампа, вступившего в должность 47-го президента США, внимание публики привлек не только его программный спич, но и наряд первой леди Мелании Трамп, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Dailymail, Мелания выбрала для церемонии элегантный темно-синий комплект: длинное пальто от американского дизайнера Адама Липпеса, замшевые туфли Manolo Blahnik и черные кожаные перчатки. Под пальто виднелась белая блузка с запахом, которая добавила яркости образу. Но настоящей "звездой" наряда стала большая шляпа с плоской тульей и белой отделкой от бренда Eric Javits. Стоит отметить, что из-за шляпы практически не было видно глаз первой леди.

Raise your hand if you think Melania Trump looks absolutely stunning for inauguration today pic.twitter.com/UfkKTdWFsu — MAGA Voice (@MAGAVoice) January 20, 2025

"Познакомьтесь с Меланией "Гамбургер" Трамп", — написал один из пользователей.

Другие шутники предположили, что шляпа была выбрана с практической целью — избежать поцелуев Дональда Трампа.

Trump gives Melania an air-kiss as not to mess up her gorgeous look.



That’s respect.pic.twitter.com/G5dRcdgyX7 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 20, 2025

"Теперь понятно, зачем шляпа. Она служила барьером от поцелуев Трампа", — комментировал один из пользователей.

"Гениально! Шляпа спасла Меланию от поцелуев супруга в Капитолии", — добавил другой.

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. О том, что заявил Трамп на инаугурации, можно узнать здесь. Также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Трампа с вступлением в должность президента США.

