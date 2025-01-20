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Мир

Образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети

Образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 01:05 Фото: Instagram/teamtrump
Во время инаугурации Дональда Трампа, вступившего в должность 47-го президента США, внимание публики привлек не только его программный спич, но и наряд первой леди Мелании Трамп, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Dailymail, Мелания выбрала для церемонии элегантный темно-синий комплект: длинное пальто от американского дизайнера Адама Липпеса, замшевые туфли Manolo Blahnik и черные кожаные перчатки. Под пальто виднелась белая блузка с запахом, которая добавила яркости образу. Но настоящей "звездой" наряда стала большая шляпа с плоской тульей и белой отделкой от бренда Eric Javits. Стоит отметить, что из-за шляпы практически не было видно глаз первой леди. 

"Познакомьтесь с Меланией "Гамбургер" Трамп", — написал один из пользователей.

Другие шутники предположили, что шляпа была выбрана с практической целью — избежать поцелуев Дональда Трампа.

"Теперь понятно, зачем шляпа. Она служила барьером от поцелуев Трампа", — комментировал один из пользователей.

"Гениально! Шляпа спасла Меланию от поцелуев супруга в Капитолии", — добавил другой.

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. О том, что заявил Трамп на инаугурации, можно узнать здесь. Также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Трампа с вступлением в должность президента США. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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