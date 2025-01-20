Образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети
Как пишет Dailymail, Мелания выбрала для церемонии элегантный темно-синий комплект: длинное пальто от американского дизайнера Адама Липпеса, замшевые туфли Manolo Blahnik и черные кожаные перчатки. Под пальто виднелась белая блузка с запахом, которая добавила яркости образу. Но настоящей "звездой" наряда стала большая шляпа с плоской тульей и белой отделкой от бренда Eric Javits. Стоит отметить, что из-за шляпы практически не было видно глаз первой леди.
Raise your hand if you think Melania Trump looks absolutely stunning for inauguration today pic.twitter.com/UfkKTdWFsu— MAGA Voice (@MAGAVoice) January 20, 2025
"Познакомьтесь с Меланией "Гамбургер" Трамп", — написал один из пользователей.
Другие шутники предположили, что шляпа была выбрана с практической целью — избежать поцелуев Дональда Трампа.
Trump gives Melania an air-kiss as not to mess up her gorgeous look.— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 20, 2025
That’s respect.pic.twitter.com/G5dRcdgyX7
"Теперь понятно, зачем шляпа. Она служила барьером от поцелуев Трампа", — комментировал один из пользователей.
"Гениально! Шляпа спасла Меланию от поцелуев супруга в Капитолии", — добавил другой.
20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. О том, что заявил Трамп на инаугурации, можно узнать здесь. Также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Трампа с вступлением в должность президента США.