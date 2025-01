Образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети

Как пишет Dailymail, Мелания выбрала для церемонии элегантный темно-синий комплект: длинное пальто от американского дизайнера Адама Липпеса, замшевые туфли Manolo Blahnik и черные кожаные перчатки. Под пальто виднелась белая блузка с запахом, которая добавила яркости образу. Но настоящей "звездой" наряда стала большая шляпа с плоской тульей и белой отделкой от бренда Eric Javits. Стоит отметить, что из-за шляпы практически не было видно глаз первой леди.

Raise your hand if you think Melania Trump looks absolutely stunning for inauguration today pic.twitter.com/UfkKTdWFsu

Другие шутники предположили, что шляпа была выбрана с практической целью — избежать поцелуев Дональда Трампа.

Trump gives Melania an air-kiss as not to mess up her gorgeous look.



That’s respect.pic.twitter.com/G5dRcdgyX7