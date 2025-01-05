Месси, Анна Винтур, Хилари Клинтон и другие получили медаль президента США

4 января президент США Джо Байден наградил 19 человек одной из высших наград страны – президентской медалью свободы, сообщает Zakon.kz.

Эту награду вручают по выбору действующего президента. Зачастую тем, кто внес "существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США", а также "поддержание мира во всем мире", за общественную и культурную жизнь.

Выбранные Байденом лица названы на сайте Белого дома "великими лидерами, которые сделали Америку и весь мир лучше".

"Они великие лидеры потому, что они хорошие люди, которые сделали чрезвычайный вклад в развитие своей страны и мира", – говорится в сообщении.

В число обладателей высокой награды вошли:

Хиллари Клинтон, глава Госдепартамента США в 2009–-2013 годах, супруга экс-президента США Билла Клинтона и кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года;

Джордж Сорос, миллиардер, филантроп;

Боно, музыкант, вокалист группы U2;

Майкл Джей Фокс, актер, прославившийся ролью Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее";

Дензел Вашингтон, актер, обладатель двух премий "Оскар";

Джордж Стивенс, продюсер, писатель, сценарист, основатель американского института кино;

Лионель Месси, аргентинский футболист;

Ирвин "Мэджик" Джонсон, американский профессиональный баскетболист, звезда Los Angeles Lakers;

Ральф Лорен, знаменитый кутюрье;

Анна Винтур, журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года;

Тим Джилл, предприниматель и борец за права сексуальных меньшинств;

Джейн Гудолл, ученый-приматолог, этолог и антрополог, прославившаяся исследованием шимпанзе;

Билл Най, инженер, актер и телеведущий – популяризатор науки;

кулинар и ресторатор Хосе Андрес, популяризировавший в США тапас;

Дэвид Рубенштейн, миллиардер, один из основателей The Carlyle Group.

LOVE THIS! President Biden just awarded Hillary Clinton the Presidential Medal of Freedom, which is the highest civilian honor. Secretary Clinton has dedicated her life to this country. Well deserved! pic.twitter.com/2fpP5UlJSj — Harry Sisson (@harryjsisson) January 4, 2025

Кроме того, награды посмертно удостоен Роберт Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, убитый в 1968 году во время предвыборной кампании. Посмертно награды удостоены:

бывший губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США Джордж Ромни;

бывший глава Пентагона Эштон Картер, занимавший пост министра обороны США в 2015-2017 годах;

американская активистка движения за права избирателей и женщин Фанни Лу Хамер.

Полное видео с церемонии награждения.

IN FULL: President Joe Biden awarded the Presidential Medal of Freedom, the nation’s highest civilian honor, to José Andrés, Bono, Ashton Baldwin Carter (posthumously), Hillary Rodham Clinton, Michael J. Fox, Tim Gill, Jane Goodall, Fannie Lou Hamer (posthumously), Earvin "Magic"… pic.twitter.com/fS759kUiso — Simon Ateba (@simonateba) January 4, 2025

А на Камалу Харрис обрушилась волна критики в соцсетях из-за незнания клятвы верности флагу США.