Токаев поздравил Трампа с вступлением в должность президента США

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления 47-му президенту США Дональду Трампу по случаю его вступления в должность главы государства на инаугурации, прошедшей 20 января в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

"В послании выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и США в сферах энергетики, ядерного нераспространения и международной безопасности", – говорится в сообщении Акорды.



20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. О том, что заявил Трамп на инаугурации, можно узнать здесь.

