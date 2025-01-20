Два пола, флаг на Марсе и свобода слова: что заявил Трамп на инаугурации

Фото: donaldjtrump.com

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. О чем он говорил – в материале Zakon.kz.

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп подверг критике предыдущую администрацию за неспособность "решить элементарный кризис внутри страны". Трамп подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов его администрации станет иммиграционная политика. По его словам, правительство "не защищает законопослушных граждан, предоставляя при этом убежище и защиту опасным преступникам". "Наше правительство выделяет огромные средства на охрану границ других стран, но игнорирует защиту собственных границ и, что еще важнее, безопасности своего народа", – заявил новый президент США.

Он назвал сегодняшний день "Днем освобождения". "Я надеюсь, что наши недавние президентские выборы запомнятся как величайшие и самые значимые выборы в истории нашей страны", – заявил он.

Также Трамп объявил о введении "чрезвычайного положения в сфере энергетики", направленного на снижение цен. Этот шаг стал реализацией одного из его ключевых предвыборных обещаний. "Мы будем бурить, детка, бурить", – заявил Трамп в своей инаугурационной речи.

Ранее СМИ писали, что после вступления в должность Трамп одним из первых указов намерен признать существование только двух полов – мужского и женского. На инаугурации он это подтвердил "Есть только два пола: мужской и женский", – заявил Трамп.

Вместе с тем избранный президент сообщил, что хочет "установить звездно-полосатый флаг на Марсе".

Также он заявил, что подпишет указ о немедленной отмене всей правительственной цензуры, чтобы вернуть свободу слова в Штаты.

Трамп планирует объявить наркокартели террористическими организациями.

Трамп заявил, что переименует Мексиканский канал в канал Америки.

Также он заявил, что больше всего гордиться тем, что стал миротворцем. "И тем, кто объединяет. Вот кем я хочу быть", — сказал президент США.

Дональд Трамп назвал передачу Панамского канала "глупым подарком»" и обвинил Панаму в нарушении обязательств перед Соединенными Штатами. "Цель сделки и дух договора были полностью нарушены. Тарифы для американских судов завышены, а к ним, включая наш военно-морской флот, относятся несправедливо. Сейчас Китай контролирует Панамский канал, хотя мы передали его Панаме, а не Китаю. Мы забираем его обратно", — заявил Трамп.

Также он заявил, что США положат конец тем войнам, что сейчас проходят в мире. "Самое главное — самим не вступать в войну", – подчеркнул он. Посмотреть, как Трамп на инаугурации дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США, можно тут.



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