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Мир

Из команды Трампа выбыл один человек

США, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 04:40 Фото: Х/VivekGRamaswamy
Выбранный Трампом соруководителем департамента эффективности государственного управления Вивек Рамасвами больше не входит в ее состав, сообщает Zakon.kz.

В руководящий состав DOGE предприниматель-миллиардер был выбран вместе с предпринимателем Илоном Маском. Однако свой уход Рамасвами подтвердил на своей странице в Х через несколько часов после вступления Трампа в должность.

Он сообщил о своих планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

Фото: Х/VivekGRamaswamy

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) – неправительственная целевая группа, которой новый президент поручил найти способы сокращения федеральных служащих и программ с целью повышения эффективности работы правительственных структур.

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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