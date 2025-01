Из команды Трампа выбыл один человек

В руководящий состав DOGE предприниматель-миллиардер был выбран вместе с предпринимателем Илоном Маском. Однако свой уход Рамасвами подтвердил на своей странице в Х через несколько часов после вступления Трампа в должность.

Он сообщил о своих планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

It was my honor to help support the creation of DOGE. I’m confident that Elon & team will succeed in streamlining government. I’ll have more to say very soon about my future plans in Ohio. Most importantly, we’re all-in to help President Trump make America great again! 🇺🇸 https://t.co/f1YFZm8X13