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Мир

Масштабный пожар охватил отель с туристами в Турции: 10 погибших

Масштабный пожар охватил отель с туристами в Турции: 10 погибших, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 12:11 Фото: X/gundem7x24
В турецкой провинции Болу в ночь на 21 января 2025 года на территории популярного горнолыжного курорта Карталкая произошел крупный пожар, охвативший отель Grand Kartal, расположенный на вершине гор Кероглу, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, число погибших увеличилось до десяти человек, а раненых – до 32.

Среди жертв, как уточняют местные власти, двое погибли в результате падения с высоты во время эвакуации.

Очевидцы добавили, что пожар распространился настолько быстро, что многие люди оказались в ловушке на верхних этажах. Некоторые из них пытались спастись, выпрыгивая из окон.

Согласно информации телеканала CNN Türk со ссылкой на министра МВД страны Али Ерликая, пожар вспыхнул в ресторанной части отеля.

Карталкая – горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Он находится в провинции Болу, в районе горного хребта Кероглу. Самая высокая точка хребта – Кероглу Тепеси. Она располагается на высоте 2499 м над уровнем моря.

Изначально персонал предпринимал меры еще перед оповещением центра экстренного вызова, пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут.

Губернатор провинции Абдулализ Айдын подчеркнул, что все погибшие и раненые являются гражданами Турции.

Ранее мы сообщали, что житель Шемонаихинского района на востоке Казахстана решил отомстить товарищу. Мужчина ничего лучше не придумал, как поджечь сарай, но ошибся адресом. В результате его действия причинили значительный ущерб, превысивший 7 млн тенге. Пламя унесло жизни более десяти домашних животных, уничтожило 20 тонн сена, 5 тонн корма для животных и причинило ущерб хозяйственной технике.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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