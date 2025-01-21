Масштабный пожар охватил отель с туристами в Турции: 10 погибших

В турецкой провинции Болу в ночь на 21 января 2025 года на территории популярного горнолыжного курорта Карталкая произошел крупный пожар, охвативший отель Grand Kartal, расположенный на вершине гор Кероглу, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, число погибших увеличилось до десяти человек, а раненых – до 32.

Среди жертв, как уточняют местные власти, двое погибли в результате падения с высоты во время эвакуации.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otelinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş. Müthiş bir görüntü, yazık olmuş.#Bolu pic.twitter.com/sdVEkoME7x — Leyla Kartop (@LeylaKartop_) January 21, 2025

Очевидцы добавили, что пожар распространился настолько быстро, что многие люди оказались в ловушке на верхних этажах. Некоторые из них пытались спастись, выпрыгивая из окон.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli’nde saat 03.30’da çıkan yangında ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 32’ye yükseldi.



Yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 90 dolu olan otelde 237 kişi bulunuyordu. #Bolu #Kartalkaya #GrandKartal pic.twitter.com/TpjzNv1Sax — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) January 21, 2025

Согласно информации телеканала CNN Türk со ссылкой на министра МВД страны Али Ерликая, пожар вспыхнул в ресторанной части отеля.

Карталкая – горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Он находится в провинции Болу, в районе горного хребта Кероглу. Самая высокая точка хребта – Кероглу Тепеси. Она располагается на высоте 2499 м над уровнем моря.

Изначально персонал предпринимал меры еще перед оповещением центра экстренного вызова, пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут.

Bolu Kartalkaya’da çıkan otel yangınının ilk anlarında camlara çıkan insanlar çaresizce yardım istedi.



Bazıları çarşafları birleştirerek aşağı inmeye çalıştı.



İlk belirlemelere göre ölü sayısı 10 oldu. pic.twitter.com/zA9HoEZFyP — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) January 21, 2025

Губернатор провинции Абдулализ Айдын подчеркнул, что все погибшие и раненые являются гражданами Турции.

Ранее мы сообщали, что житель Шемонаихинского района на востоке Казахстана решил отомстить товарищу. Мужчина ничего лучше не придумал, как поджечь сарай, но ошибся адресом. В результате его действия причинили значительный ущерб, превысивший 7 млн тенге. Пламя унесло жизни более десяти домашних животных, уничтожило 20 тонн сена, 5 тонн корма для животных и причинило ущерб хозяйственной технике.