Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: значительно увеличилось число погибших

Как пишет издание Hürriyet Daily News со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, в том числе владельца отеля. По его словам, тела 45 погибших граждан переданы их семьям. Личности остальных предстоит опознать через судебно-медицинскую экспертизу и ДНК-тесты.

Пожар на курорте Карталкая произошел минувшей ночью. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон. Сообщается о 51 пострадавшем.

Также иностранные СМИ пишут, что гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня. Как рассказал один из спасшихся постояльцев, в здании не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.

Всего в отеле проживали 237 человек.

Причина возгорания на данный момент остается невыясненной.



INCIDENT UPDATE: A major fire at a hotel in the Turkish ski resort of Bolu has killed at least 66 people and injured dozens more. The fire broke out at the 12-storey Grand Kartal Hotel at 03:27 local time (00:27 GMT) during a busy holiday period when 234 people were staying… pic.twitter.com/v5LJkPQiLf