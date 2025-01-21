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Происшествия

Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: значительно увеличилось число погибших

пожар на горнолыжном курорте, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 00:58 Фото: скриншот видео
76 человек погибли во время пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Hürriyet Daily News со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, в том числе владельца отеля. По его словам, тела 45 погибших граждан переданы их семьям. Личности остальных предстоит опознать через судебно-медицинскую экспертизу и ДНК-тесты.

Пожар на курорте Карталкая произошел минувшей ночью. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон. Сообщается о 51 пострадавшем.

Также иностранные СМИ пишут, что гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня. Как рассказал один из спасшихся постояльцев, в здании не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.

Всего в отеле проживали 237 человек.

Причина возгорания на данный момент остается невыясненной.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар охватил отель с туристами в Турции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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