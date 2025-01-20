Казахстанец случайно сжег чужое имущество и убил десятки животных

Житель Шемонаихинского района на востоке Казахстана решил отомстить товарищу. Мужчина ничего лучше не придумал, как поджечь сарай, но ошибся адресом, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о возгорании хозяйственной постройки по месту ее жительства.

В ходе расследования выяснилось, что в злополучную ночь 27-летний мужчина, имеющий неприязненные отношения с односельчанином, направился к его дому с намерением устроить поджог.

"Взяв с собой пластмассовую бутылку, наполненную бензином, он облил деревянную стену постройки и поджег ее. Однако вскоре осознал, что перепутал адрес, а огонь начал охватывать сарай соседей его врага". Пресс-служба ДП ВКО

В результате его действия причинили значительный ущерб, превысивший 7 млн тенге.

Пламя унесло жизни более десяти домашних животных, уничтожило 20 тонн сена, 5 тонн корма для животных и причинило ущерб хозяйственной технике.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела.

"По результатам расследования будет принято законное процессуальное решение", – заключили стражи порядка.

19 января 2025 года сообщалось, что 21-летнего астанчанина подозревают в жесткой расправе над членами собственной семьи. По предварительной версии, ссора случилась из-за телефона: родственники забрали его, когда подозреваемый играл. Тогда он взял нож и перерезал горло каждому спящему. Один человек умер на месте.