Москвичи 15 минут провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе

15 минут провисели вниз головой москвичи из-за сломавшегося аттракциона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Москвач", инцидент произошел в парке развлечений "Остров мечты", который расположен на проспекте Андропова. Один из аттракционов сломался, когда в нем находились люди, и застыл в одном положении.

В результате решившие прокатиться посетители около 15 минут провисели вниз головой. Информации о причинах поломки и пострадавших не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее ребенок пролетел почти два этажа вниз, упав с аттракциона в павлодарском ТРЦ.