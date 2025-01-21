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Мир

Москвичи 15 минут провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе

москвичи 15 минут провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 23:35 Фото: pixabay
15 минут провисели вниз головой москвичи из-за сломавшегося аттракциона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Москвач", инцидент произошел в парке развлечений "Остров мечты", который расположен на проспекте Андропова. Один из аттракционов сломался, когда в нем находились люди, и застыл в одном положении.

В результате решившие прокатиться посетители около 15 минут провисели вниз головой. Информации о причинах поломки и пострадавших не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее ребенок пролетел почти два этажа вниз, упав с аттракциона в павлодарском ТРЦ.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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