Забытая в самолете кошка совершила три перелета

Восьмилетняя кошка совершила три перелета в грузовом отсеке за сутки, сообщает Zakon.kz.

Клетку с восьмилетней кошкой породы мейн-кун по кличке Миттенс забыли в грузовом отсеке самолета. Из-за недосмотра персонала авиакомпании, животное совершило три перелета между Новой Зеландией и Австралией в течение суток, передает CNN.

Со слов владелицы кошки Марго Неас, у восьмилетней Миттенс был забронирован билет на односторонний перелет с семьей из Новой Зеландии в их новый дом в австралийском Мельбурне. Но пока она ждала, когда Миттенс выгрузят из грузового отсека самолета, прошло три часа, а кошки так и не было.

После наземный персонал сообщил женщине, что самолет вернулся в Новую Зеландию с кошкой, а обратный полет занимает около восьми часов в воздухе. Оказалось, что убранная инвалидная коляска заслонила вид на клетку Миттенса для грузчика багажа.

Пилот Air New Zeland узнал о дополнительном пассажире во время полета и включил отопление в грузовом отсеке, чтобы кошка чувствовала себя комфортно. Помимо этого авиакомпания решила возместить все расходы, связанные с поездкой кошки и принесла извинения за причиненные неудобства. говорится в заявлении авиакомпании.

"Между тем, Миттенс, которая обычно не является ласковым питомцем, стала самой милой из всех, кем она когда-либо была", – рассказала хозяйка кошки.

Фото: edition.cnn

На вид кошка похудела, но в остальном не пострадала.

"Сейчас кошка получает столько внимания, сколько хочет, потому что мы просто невероятно рады ее возвращению", – подытожила приключение Марго Неас.

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