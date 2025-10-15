#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Мир

19 стран за два месяца: подросток-пилот из Австралии совершил кругосветный перелет

Байрон Уоллер совершил кругосветный перелет, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 20:33 Фото: Instagram/teenpilotdownunder
16-летний Байрон Уоллер совершил кругосветный перелет, чтобы стать самым молодым пилотом в истории авиации, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, полет подростка начался два месяца назад, когда ему было 15 лет. Он вылетел на своем легкомоторном самолете из Брисбена 9 августа, и за все время путешествия налетал 240 часов, преодолел 45 тыс. км, совершил 40 остановок и посетил 19 стран. Он вернулся домой 15 октября, совершив успешную посадку в аэропорту отправления.

Уточняется, что свой день рождения Уоллер праздновал всего семь часов, так как в тот момент пересекал часовой пояс, пролетая над Фиджи. На данный момент его рекорд ожидает официальной ратификации Всемирной федерации аэропортов.

"Я вошел в историю авиации и смог показать людям, что они тоже могут делать то, что хотят", – поделился впечатлениями юноша.

Ранее сообщалось, как цифровизация меняет подход к развитию туризма в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Забытая в самолете кошка совершила три перелета
03:00, 23 января 2025
Забытая в самолете кошка совершила три перелета
Подросток совершил ДТП в Кызылординской области: один человек погиб, трое пострадали
17:30, 04 мая 2023
Подросток совершил ДТП в Кызылординской области: один человек погиб, трое пострадали
Змея в самолете заставила южноафриканского пилота совершить аварийную посадку
11:22, 08 апреля 2023
Змея в самолете заставила южноафриканского пилота совершить аварийную посадку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: