19 стран за два месяца: подросток-пилот из Австралии совершил кругосветный перелет

16-летний Байрон Уоллер совершил кругосветный перелет, чтобы стать самым молодым пилотом в истории авиации, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, полет подростка начался два месяца назад, когда ему было 15 лет. Он вылетел на своем легкомоторном самолете из Брисбена 9 августа, и за все время путешествия налетал 240 часов, преодолел 45 тыс. км, совершил 40 остановок и посетил 19 стран. Он вернулся домой 15 октября, совершив успешную посадку в аэропорту отправления.

Уточняется, что свой день рождения Уоллер праздновал всего семь часов, так как в тот момент пересекал часовой пояс, пролетая над Фиджи. На данный момент его рекорд ожидает официальной ратификации Всемирной федерации аэропортов.

"Я вошел в историю авиации и смог показать людям, что они тоже могут делать то, что хотят", – поделился впечатлениями юноша.

