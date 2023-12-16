Один из спасенных птенцов фламинго не выдержал перелета в Алматы

Общественник Азамат Сарсенбаев рассказал подписчикам о том, что один из птенцов не выдержал перелет в Алматинский зоопарк, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что по дороге умер тот птенец, которого он нашел в Актауском порту.

"На момент когда я его нашел, он уже был очень слабым, два дня не ел и содержался в холодном ангаре, жалко, может нужно было хорошенько его откормить до приезда ветеринаров. Блин, почему-то не покидает чувство вины, что мог более лучше подготовить его к перелету. Очень жаль. Но тем не менее, один из птенцов выжил (которого выхаживал почти неделю), и сейчас уже в зоопарке, и это уже хорошо", – написал блогер в Instagram.

Сарсенбаев спас замерзающего фламинго 11 декабря и рассказал об этом в соцсетях. Позже он забрал к себе еще одного птенца, отбившегося от стаи. При этом блогер пожаловался, что природоохранная инспекция пригрозила оштрафовать его за содержание краснокнижного животного дома, хотя он лишь хотел спасти птицу от верной гибели.

Позднее в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК заявили, что Азамат Сарсенбаев не обращался в природоохранные инстанции по поводу спасенных им птенцов фламинго. О том, что у блогера дома находится редкая птица, сотрудники ведомства узнали из соцсетей.

Позже стало известно, что птенцы фламинго из Актау нашли новый дом в Алматы.