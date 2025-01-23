Взрыв прогремел на шахте в Турции

На востоке Турции на шахте произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, отмечает агентство İhlas, там находятся двое рабочих.

"На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих. Были начаты работы по извлечению рабочих", – говорится в сообщении.

Elazığ Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde yaşanan patlamada 2 işçi göçük altında kaldı. pic.twitter.com/GSmA895YXU — Piyasa Gündem ✰ (@PiyasaTurkiye) January 23, 2025

Ранее рабочие погибли во время обвала на угольной шахте в Таджикистане.