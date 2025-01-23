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Мир

Взрыв прогремел на шахте в Турции

шахтеры пострадали во время взрыва в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 20:25 Фото: pixabay
На востоке Турции на шахте произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, отмечает агентство İhlas, там находятся двое рабочих.

"На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих. Были начаты работы по извлечению рабочих", – говорится в сообщении.

Ранее рабочие погибли во время обвала на угольной шахте в Таджикистане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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