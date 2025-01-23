Взрыв прогремел на шахте в Турции
Фото: pixabay
На востоке Турции на шахте произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, отмечает агентство İhlas, там находятся двое рабочих.
Elazığ'da maden ocağında patlama— TEBA Ajansı (@tebajansi) January 23, 2025
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"На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих. Были начаты работы по извлечению рабочих", – говорится в сообщении.
Elazığ Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde yaşanan patlamada 2 işçi göçük altında kaldı. pic.twitter.com/GSmA895YXU— Piyasa Gündem ✰ (@PiyasaTurkiye) January 23, 2025
Ранее рабочие погибли во время обвала на угольной шахте в Таджикистане.
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