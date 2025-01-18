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Мир

Рабочие погибли во время обвала на угольной шахте в Таджикистане

шахтеры во время обвала на угольной шахте в Таджикистане, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 18:53 Фото: pixabay
На угольной шахте "Фон-Ягноб" в Таджикистане произошел обвал, в результате которого погибли трое рабочих, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики в Telegram, обрушение пород в шахте в Согдийской области произошло 17 января.

"Добравшись до места аварии, горноспасатели обнаружили и извлекли из шахты тела троих горняков – 1978, 1983 и 1984 годов рождения", – говорится в сообщении.

Ранее, 31 августа, сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области на шахте "Востокцветмет" скончались четыре человека.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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