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Мир

В Саудовской Аравии возобновили строительство самого высокого здания в мире

В Саудовской Аравии возобновили строительство самого высокого здания в мире, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 04:20 Фото: JEC
В прошлом году компания Jeddah Economic Company (JEC) решила возобновить амбициозный проект по строительству самого высокого небоскреба в мире Jeddah Tower. Оно будет находиться в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

20 января прошла официальная церемония заливки 64-го этажа недостроенного здания. На мероприятии присутствовал владелец башни, саудовский принц Аль-Валид бин Талал.

Согласно планам, в августе 2025 года башня достигнет 100-го этажа, а в октябре 2026-го будет готова круглая смотровая площадка на высоте 160-го этажа. Строительство небоскреба завершится в марте 2028 года.

Фото: JEC

Башня Jeddah Tower должна стать самым высоким зданием в мире – более 1000 метров.

Пока в одной части мира ставят рекорды по количеству этажей, в другой из строя выходят социально значимые здания. Так сильный ветер снес крышу школы в Кыргызстане.

Аксинья Титова
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